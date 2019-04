Storken er landet - set omkring Borris

BORRIS: - Jeg har lige sparket min teenagedreng ud af sengen, for nu skal vi ud og se, om vi kan få et billede af dem.

Den altid meget aktive Inger Bech Sørensen i Borris er lige nu så spændt, at hun næsten ikke kan holde til det, endsige nærmest ikke har til til at arrangere påsketræk på søndag i Borris. Årsagen er den, at der er set et storkepar med retning mod Borris, og hvis det sker, så får gemalen Palle sit store ønske opfyld.

Sammen med børnene byggede Palle for nogle år siden en storkerede på familiens ejendom. Dog har storken ikke rigtigt opdaget det, men troligt har familien hvert eneste år gjort reden klar, hvilket også er sket i år.

- Palles mål var, at Tommy og Annika (storkeparret i Smedager.red) skulle flytte herop. Alle ved jo, hvor godt det er at flytte til Borris, og vi har en lille sø og noget eng, der støder op til, så det er optimale forhold for en stork, smiler Inger Bech Sørensen.

Familiens storkeinitiativ har fået opmærksomhed i Borris, så tirsdag begyndte der at komme beskeder til Inger Bech Sørensen, at nu skulle hun stå stand-by.

Storkene er set i Bølling, i Kjelstrup-svinget og Inger Bech Sørensen fik melding om, at de var set ved Vestjysk Biogas. Hos Charlotte og Claus Tobler var de fløjet over huset og blev set på marken, og landbrugsmedhjælper Patrick Peder Pedersen var onsdag morgen på markarbejde mellem Bølling og Skjern, hvor han observerede dem.

- De gik ved vejen, og så kom de ned forbi traktoren, fortæller Patrick Peder Pedersen.

Han nåede at få taget et billede af storkene, og lagde det på Facebook to minutter efter at de var lettet.

Ifølge DOF-basen er årets første stork blevet observeret i Danmark den 19. marts i Gundsølille ved Roskilde, hvor der er en storkerede. Storkene der beboer den, er fra et svensk avlsprogram. I Smedager blev den første stork set den 31. marts.

Ofte er det ungstorke, der er på ture, og det betyder så også, at de ikke slår sig ned for at yngle, da de endnu ikke er kønsmodne. Men hvis der vitterligt er tale om et storkepar, der er på udkig efter en rede, så bliver det for alvor spændende. Tommelfingerrreglen hos ornitologer er nemlig, at storken skal være ankommet til reden den 10. maj, for at der kan blive unger ud af det - og det kan også trække helt frem til den 20. maj. Forholdene omkring Skjern Å er tidligere vurderet som optimale for storken.

Engang var der hele ni storkepar i Skjern. Senest der var storkeunger i Skjern, var i 1992, og da boede parret på banegårdens tag.