Store vejprojekter i Søndervig kommer til at koste kassen det næste par år

RINGKØBING-SKJERN: 2020 og 2021 bliver et par dyre år, hvis teknik- og miljøudvalget skal have alle sine ønsker opfyldt.

I 2020 er der udsigt til anlægsinvesteringer på 34,6 millioner kroner og i 2021 på 30,5 millioner. De efterfølgende to år falder udgifterne nærmest til det halve.

I alt fald hvis byrådet til sin tid følger teknik- og miljøkollegernes ønsker ...

Der er også flere store projekter, der trænger sig på, og allerstørst er selvfølgelig de kommende trafikinvesteringer i Søndervig i forbindelse med etablering af Lalandia.

I 2020 ønsker udvalget 10 millioner afsat hertil, mens det i 2021 er 15 millioner.

- Men det er ikke en investering, vi kan komme uden om. Målet er at have vejanlæggene færdige i 2021, samtidig med, at Lalandia er klar. Det dur ikke, at vi først er færdige et år efter, siger John G. Christensen (S), formand for teknik- og miljøudvalget.

Af samme årsag satser udvalget også på at investere fire millioner i en sikring af krydset Søndervig Landvej/Klostervej.

- Det kan vi lige så godt få udført med det samme, fastslår John G. Christensen.