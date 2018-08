Store planer for Brugsen i Hemmet

Hemmet: En fremtidssikring af Brugsen i Hemmet er svær at forestille sig i de nuværende lokaler på Gl. Landevej.

- Derfor vil vi gerne bygge helt nye lokaler ved siden af Garant ud til Tarm Landevej, fortæller Lars Peter Brasen, formand for bestyrelsen i Hemmet Brugsforening.

Driften af den nybyggede brugsforening påtænker bestyrelsen at overlade til Superbrugsen i Nr. Nebel, der allerede driver brugserne i Tarm og Horne. Senest er brugsen i Lyne kommet under Nr. Nebels vinger.

Planerne, der også omfatter et tankanlæg, har været undervejs i et stykke tid.

Det blev blandt andet nævnt på sidste års generalforsamling. Finansieringen skal blandt andet ske med vindmøllepenge.

Onsdag aften bliver der holdt informationsmøde om planerne i Hemmet Kulturhus fra klokken 19.00.

- Det handler om at bevare en lokal brugs, ikke bare til gavn for Hemmet, men også for Sdr. Vium og Bork. Vi kan jo se, at de små brugser rundt om har det svært, påpeger Lars Peter Brasen.

Hemmet Brugsforening er på vej mod sit 100 års jubilæum.

Rent praktisk skal Brugsen i Hemmet fusioneres med Superbrugsen i Nr. Nebel.

- Vi har en rimelig pæn formue, men man skal huske på, at nogle af pengene skal gå til at rydde op på den nuværende grund. Vi vil ikke lade de gamle bygninger stå som ruiner. De skal rives ned, og grunden skal gøres pæn, forklarer Lars Peter Brasen.

En endelig beslutning skal vedtages på en generalforsamling.