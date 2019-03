Store mængder nedbør tvinger pilgrimsudvalg til plan B

Lønborg: Pilgrimsudvalget i Tarm pastorat havde ikke lige forudset over 100 mm regn i marts, hvorfor den valgte rute langs åerne på Skjern Enge søndag den 7. april må forventes at være temmelig mudret. De over 100 vandrere risikerer derfor at blive voldsomt udfordret. Heldigvis er der en plan B.

Under alle omstændigheder starter den årlige pilgrimsvandring i Tarm pastorat med gudstjeneste kl. 9 i Lønborg Kirke. Herefter går ruten tørt og sikkert til Lønborggård, hvor der er kaffe og boller. Eigil Lynge fortæller lidt om gården, og herefter træder enten plan A eller plan B i kraft.

A går via begge trækfærger og herefter tæt langs åen tilbage til Skjernåvej og en kort andagt i kirken. Herefter er der en tallerken suppe at varme sig på i missionshuset. Rute B går i stedet mod syd fra Lønborggård og forbi marker og læhegn og forårsnatur tilbage til kirken med andagt og suppe.

På begge strækninger opfordres man til stilhed på et stykke af vejen. Bollerne til kaffen gives af Blaakilde Efterskole, suppen af Bechs Hotel, og arbejdet med serveringerne udføres af Lønborg menighedsråd. Alle er velkomne - også fra andre sogne.