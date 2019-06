Store forventninger: Sdr. Viums rallysprint bliver vist på tv

SDR. VIUM: For 13 år siden blev der første gang kørt rally i Sdr. Vium. Den lokale friskole manglede penge, og mekaniker Verner Boiskov foreslog, at skolens støtteforening skulle arrangere et løb for at tjene lidt penge til friskolen.

- Der var en stor lokal opbakning, og folk syntes, at det var en god ide, fortæller den 57-årige mekaniker, der selv er lidt af en rallyentusiast og kører rally i DM-serien.

Siden har der hvert eneste år - med en enkelt undtagelse - været rallysprint med omkring 20 biler på de små krogede veje omkring Sdr. Vium. Siden friskolen lukkede, er overskuddet, der er en pæn skilling, i stedet gået til at lave skolen om til et kulturhus til gavn for de omkring 200 husstande.

- Den bedste sidegevinst ved det hele er, at alle bakker op og hjælper til med traktorer, maskiner, halm eller går med en kost og skovl for at gøre Sdr. Vium pæn til gæsterne. Det er hyggeligt, siger Verner Boiskov, der ser frem til et spændende løb.