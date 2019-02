Store flyttedag i Skjern: Gymnasierne bliver bofæller

Skjern: Om et år skal eleverne på det tekniske gymnasium, HTX, og på handelsgymnasiet, HHX, i Skjern bo sammen.

De i alt 430 gymnasieelever i Skjern skal bo i bygningen, hvor HTX ligger i dag. Så når kalenderen siger 2020, flytter Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, som gymnasierne hører under, sin ledelse og administration ud af HTX-bygningen. Det skal gøre plads til elever og lærere fra HHX.

I dag ligger HHX og HTX to forskellige steder i Skjerns skoleby, men fordi der bliver færre og færre unge i gymnasiealderen de næste 10 år, ser man sig fra UCRS' side nødsaget til at flytte uddannelserne sammen. Samlingen skal sørge for, at det også fremover med færre elever vil være muligt for de unge at gå i et godt lokalt gymnasium.

- Vi håber, at det giver et bedre gymnasiemiljø, fordi det giver flere muligheder til de unge med eksempelvis fælles studieture og fælles valgfag på tværs af gymnasierne, siger den administrativt øverste ansvarlige for UCRS, direktør Marianne Oksbjerre.

For at samle de to gymnasier skal der bygges om, men ikke bygges ud.

- Med det fald i elevtal, der må komme fremover, er det ikke nu, vi skal ud at bygge flere kvadratmeter. Vi kigger jo fremad, og når jeg går ind for at se på de officielle tal fra kommunen, vil der i 2029 være omtrent 30 procent færre 16-årige end i 2018. Det første knæk i kurven kommer i 2023, og det er jo lige om lidt. Det er vi nødt til at tage hensyn til, siger direktør Marianne Oksbjerre.