Storaktionær ønsker mere dialog med bestyrelsen

SKJERN: - Løbende og konstruktiv dialog er ikke det samme som særbehandling!

Stod det til Henrik Lind, så kunne Skjern Banks bestyrelse godt lige have konfereret med deres største aktionær, inden de sendte et forslag til nogle vedtægtsændringer ud. Og bankens storaktionær er netop Henrik Lind, der gennem sit selskab, Lind Invest, siden 2012 har ejet 20 procent af Skjern Bank.

Vedtægtsændringen gik på, at man skulle bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen. Det er en bemyndigelse, som bestyrelsen hidtil har haft, men da en sådan er tidsbegrænset, ønskede bankens bestyrelse at få den forlænget. Ikke for, at den nødvendigvis skulle tages i brug, men den var rar at have. Den var lavet i to forskellige udgaver. Den ene var at udvide aktiekapitalen med indtil 80 millioner kroner, og den anden var med indtil 205 millioner kroner. Udløbsdatoen på bemyndigelsen skulle være den 5. marts 2023.

- Det er altså en vidtrækkende bemyndigelse at ville give, uden at spørge bankens største aktionær, sagde Henrik Lind.

Formand Hans Ladekjær Jeppesen kunne dermed konstatere, at der ikke kunne skaffes flertal til forslaget, hvorfor det blev trukket tilbage. En anden bemyndigelse til, at bestyrelsen kunne optage kapital for at opfylde kapitalkrav til banken, blev derimod vedtaget. Det samme gjorde en generel opdatering af vedtægterne.

Henrik Lind roste banken for årsresultatet, men han mente, at aktionærerne burde have noget mere kontant glæde af et forrygende 2017 i form af udbytte.

- At anvende ejernes penge, uden at give dem noget igen, er usundt, og det skal banken væk fra, sagde Henrik Lind, der igen opfordrede til langt større dialog med bankens største aktionær.

Han ønskede desuden, at bestyrelsen formuler en politik, så egenkapitalforrentningen forbliver høj.

Den greb Hans Ladekjær Jeppesen, der lovede at dette ønske blev drøftet på det kommende bestyrelsesmøde.