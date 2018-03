Stor tilstrømning til Borris Karosserifabrik

Ådum: Åbent Hus-dagen hos Borris Karosserifabrik trak mange mennesker til Ådum. Den store udstilling af maskiner og køretøjer var absolut et besøg værd.

Traditionen med landgangsbrød fra Bjørslev Mortensens tid er bevaret. Fire damer havde smurt de velbelagte brød, i alt 450 stykker, som blev nydt til øl og vand. Ved lukketid stod blot et par bakker tilbage.

Efter seneste udvidelse dækker fabriksarealet 2.550 kvadratmeter, og i hele det store udstillingsområde var medarbejdere og udstillere klar til at besvare spørgsmål af enhver slags.

Der var stor interesse for en 37,7 meter lang kran, som strakte sig under loftet i hele værkstedet og hen over nedgangen til næste hal. Borris Karosserifabrik har lavet flere kranopbygninger for firmaet Maximus Spedition, og ejerne gav udtryk for deres fulde tilfredshed. Klargjorte lastbiler var udstillet, samarbejdspartner HMF Group, Højbjerg, var repræsenteret med kranmodeller, og mange andre stande tiltrak de besøgende.

Kundernes tilfredshed kom til udtryk og lod ingen i tvivl om, at Kim Pedersen og de fjorten ansatte udfører kvalitetsarbejde.

/Bodil