Stor tilstrømning til Åbent Hus på Karosserifabrik

Ådum: Lørdagens Åbent Hus trak mange mennesker til Ådum. Borris Karosserifabrik havde inviteret, og der var fyldt med biler på parkeringspladserne i den del af byen. Dagens mange gæster gik turen rundt i de forskellige afdelinger fordelt på 2550 kvadratmeter.

Det var da også imponerende at se mange velpudsede og skinnende køretøjer, som Borris Karosserifabrik har monteret og sørget for udstyret til. Der var blandt andet biler med de lange kraner, som fabrikken står for for montagen af.

Traditionen med landgangsbrød dagen igennem er bevaret fra Bjørslev Mortensens tid. Det er noget, som gæsterne sætter pris på, og Majbritt Lindved fra kontoret smurte sammen med et par damer i dagens løb 500 landgangsbrød. De blev nydt til øl og vand, og det hele var anrettet på ladet af en af de udstillede lastbiler.

Også de forskellige stande blev besøgt med interesse. Både direktøren Kim V. Pedersen og øvrige i ledelsen var sammen med de 15 ansatte medarbejdere klar til at vise frem og svare på spørgsmål af enhver slags.

/Bodil