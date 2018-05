Stor tilfredshed med uafgjort i første kamp

Skjern: Tilfreds med at hente uafgjort i en kamp, hvor man haltede bagud det meste af tiden, eller skuffet over ikke at vinde i en kamp, hvor man havde bolden i det sidste minut. Det var det store spørgsmål efter 29-29 mod BSV.

- Jeg er meget tilfreds. Meget. Vi skal huske, vi var bagud med seks mål. I anden halvleg var vi bagud med fire forholdsvis kort før tid. Jeg følte, vi hele tiden hang efter. Derfor var det så flot og så vigtigt, at vi kom tilbage i kampen. Vi forsøgte bare at køre på. Forsøgte at komme tilbage som i kampen mod GOG. Heldigvis lykkedes det, og det betyder, vi stadig selv kan afgøre tingene, sagde Jonathan Stenbäcken.

Selvfølgelig var hen lidt - men også kun lidt - ærgerlig over, Skjern ikke fik scoret et mål mere.

- Ser man alene på det sidste minut, så er det lidt ærgerligt, når vi nu fik chancen. Men igen. Det havde næsten været for meget, hvis vi havde haft heldet til at vinde, sagde Jonathan Stenbäcken, der er glad for, at der er ni dage til returkampen, så Skjern kan forberede sig optimalt på opgaven.

Jesper Konradsson var også ganske fornøjet med uafgjort.

- Nu skal vi vinde den næste kamp. Men det havde vi også skullet gøre nærmest uanset hvordan, den første kamp var endt. Og vi vil vinde i Silkeborg. Vi vil altid vinde, sagde Jesper Konradsson.

Selv om Skjern var i knæ, så troede playmakeren hele tiden på, Skjern kunne komme tilbage.

- Vi tror altid på det. Og vi har vist det så mange gange før. Det kan gå så hurtigt i håndbold. Se bare kampen mod GOG. Vi må ikke glemme, at vi mødte det bedste 5:1-forsvar i Danmark. Det er en stor udfordring at åbne det forsvar. Det kræver hårdt arbejde og lidt held også, sagde Jesper Konradsson.

BSVs Michael Knudsen vil stadig ikke kalde BSV favorit, selv om de har fordel af hjemmebane næste uge.

- Det er en finale. Alt kan ske. Men det er da klart, vi er glade for det her resultat, for vi skulle jo hente et resultat i Skjern på en eller anden måde, hvis vi skal være mestre, sagde Michael Knudsen.