Skjern: Teatret Badut kommer med forestillingen "Stor større størst" på Skjern Bibliotek tirsdag 11. september klokken 10-10.45 for børn fra tre til syv år.

Det er en klovneforestilling om at se stort på at være lille. Er det bedst at være stor - eller lille? Og hvornår er man stor nok? Hvad nu hvis man bliver så stor, at der slet ikke er plads til én i verden?

Det er en visuel og humoristisk klovneforestilling om klovnen Frk. Lange, der får storhedsvanvid. Den er fuld af små komiske situationer, som tilsammen er meningsfyldte dramaer men lette at forstå.Gratis billetter fås på riskbib.dk fra tirsdag 4. september kl. 8.

