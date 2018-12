Stor præstation gav Skjern sejr over Aalborg

Skjern Håndbold sluttede året fantastisk af ved at vinde hjemme med 35-31 over Aalborg Håndbold. Eivind Tangen var ustyrlig med ti rene mål godt fulgt op af Anders Eggert også med ti mål.

Skjern: Skjern Håndbold kunne ikke lukke jubelåret 2018 af på smukkere måde, end da de lørdag foran 2755 tilskuere i Skjern Bank Arena sendte ligaens førerhold Aalborg Håndbold hjem med et nederlag på 35-31.

Det var et Skjern-mandskab, som viste de takter, men ikke helt har set nok til i ligaen i denne sæson.

Men denne gang kørte angrebsspillet. Gang på gang spillede Skjern sig frem til fine chancer, og Aalborg fandt aldrig modtræk.

- Forskellen på nu og så tidligere i sæsonen er, at vi nu scorer over 30 mål. Vi spillede jo egentlig ikke fantastisk i forsvaret, men det betyder bare ikke så meget, når vi bliver ved med at score og score i den anden ende, sagde Eivind Tangen.

Han var selv en vigtig brik med ti rene mål.

Ja det gik godt, og jeg er glad for at slutte året af på den måde. Det giver også lidt selvtillid inden VM med Norge, sagde Eivind Tangen.

Han fik en blokade for en rygskade i weekenden i forsøg på at blive helt klar.

- I dag plagede det mig ikke helt vildt. Nu må vi se, hvordan det går de næste dage, sagde Eivind Tangen.

Skjern startede kampen lidt usikkert. Aalborgs bagkæde scorede på alle deres seks første forsøg, og det gav gæsterne føring på 6-4. Men i de næste minutter fangede Skjern nogle forsøg på indspil til stregen, og Emil Nielsen havde sin første redning, så Skjern gik i front 7-6.

En udvisning til Thomas Mogensen senere i halvlegen hjalp Aalborg i front med tre mål i træk til 12-10. Senere førte de 14-12, men så scorede Skjern tre gange i træk. Ved pausen førte Skjern 17-16.

Skjern holdt sig i front hele anden halvleg. Føringerne var små, og tre gange var det nær ved at blive lige, men tre gange reddede Emil Nielsen flot på frie kontraløb til Aalborg.

Ved 30-27 havde Skjern gode muligheder for at lukke kampen. Men en stor afbrænder og en bold smit væk gav reducering til 30-28. Det var så også sidste gang, Aalborg var oppe at snuse for alvor. Tre mål i træk til hjemmeholdet - det sidste meget energisk sat ind på langt kast i tomt mål efter flot bolderobring af Jonathan Stenbäcken.

Publikum var begejstrede. Med god grund. Skjern havde leveret alt det, de kunne ønske at gå hjem til jul på.