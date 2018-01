Stor politi-indsats: Kampagne rammer Ringkøbing-Skjern

Sidste år blev 4.400 bilister taget i at køre for stærkt på skolevejene på landsplan, da politiet holdt øje i uge 2.

De fleste danskere har fået øjnene op for, at skolevejene ikke er et sted, hvor der køres stærkt, men det sker stadig, at murstenen får fat i speederen.

Mere end fartsyndere

Meget kommer til at dreje sig om hastighed under kampagnen for sikre skoleveje. Færdselspolitiet understreger dog, at det ikke er nok blot at holde fartgrænserne, når de små skal i skole:

- Vi kommer også til at se på, om der er lys på cyklerne, og om børnene har reflekser på. Så vil vi kigge på, om man er spændt fast i bilerne, mens vi også ser på forældreadfærd generelt, når man afleverer børnene, fortæller Jørgen Christensen.

Politikommisæren kan mærke en klar forbedring omkring sikkerheden. Alligevel skal man passe på:

- Man kan se, at der er en rigtig god tendens omkring ulykker med børn. Når man kommer op i 15-16 års alderen, stiger tallene dog. De unge kommer alene ud, og der kan være tendens til lidt sløseri. Samtidig er det blevet meget moderne med både mobiltelefoner og hørertelefoner, understreger han.