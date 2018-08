Ringkøbing-Skjern: En "minifolkemøde-møder-havefest", hvor både børn og voksne får mulighed for at lege, lytte, hygge og blive klogere. Alt sammen i fællesskabets ånd."

Sådan beskrives festivalen Danmark Dejligst i Naturens Rige, der afvikles på lørdag ved Bundsbæk Mølle.

Beskrivelsen kommer fra kommunen, Kulturelt Samråd og Dagbladet, som er gået samen om at arrangere festivalen. Danmark Dejligst er et koncept udtænkt af musikeren Rasmus Nøhr, som går ud på at tilbyde en samlet pakke bestående af scene, lydmand og to kunstnere. Prisen for pakken er 70.000 kroner, som kommunen har lagt ud, men som gerne skulle tjenes ind igen.

Rygraden i festivalen bliver sceneunderholdningen, som består af lokale musikere og kunstnere med lokal tilknytning, samt koncerter med Rasmus Nøhr og Zididada, og dertil de mange foreninger, som vil demonstrere netop deres aktivitet.

- Da vi begyndte planlægningen i marts, var vi godt tilfredse, hvis vi kunne få ti foreninger til at melde sig. Nu er vi oppe på 36 foreninger. Det er langt over forventningerne, så vi er meget ydmyge over for opbakningen, siger Carsten Leidesdorff Skov fra arrangørerne.

- Det tegner til at blive et rigtigt folkemøde i Vestjylland, hvor befolkningen møder hinanden på kryds og tværs. Der er underholdning og god mad, så det hele skulle gerne gå op i højere enhed, siger han.

Festivalen begynder klokken 12 med en masse forskellig underholdning på scenen. Publikum kan blandt andre musikerne Karen Kousgaard og Gertrud Hjelm Kongshøj. Om aftenen går Nøhr og Zididada på scenen, inden der siges tak for i dag klokken 22.

- Kunstnerne med tilknytning til Vestjylland optræder gratis, kun transportomkostningerne får de dækket. Det er frivilligheden, der driver dem hjem til Vestjylland, siger Leidesdorff Skov.

Rundt omkring på arealet ved Bundsbæk Mølle har foreningerne stillet stande op, hvor publikum kan stifte nærmere bekendtskab med aktiviteterne. Der vil være boder med mad og drikke - blandt andet vil Pakhuset i Skjern og Westergaards Hotel i Videbæk være at finde med lækre fristelser. Også fiskedelikatesser fra Hvide Sande vil kunne købes på pladsen.

Der er fri adgang til festivalen - dog koster parkeringen 20 kroner - så indtjeningen skal komme fra salget af mad og drikkevarer. Når kommunens udlæg på 70.000 kroner er dækket ind, vil det overskydende beløb blive fordelt mellem de deltagende foreninger, alt efter hvor mange frivillig-timer, de har lagt i arrangementet.

Der er indgået en treårig aftale med Danmark Dejligst-selskabet, så når Bundsbæk Mølle-premieren er forhåbentligt vel overstået, vil arrangørerne finde en ny lokation til næste års festival.

- Vi skulle gerne have rigtigt mange mennesker til Bundsbæk Mølle på lørdag. Dejbjerg Hede er jo kommunen geografiske midtpunkt. Men vi vil lade festivalen flytte rundt i kommunen og vil derfor holde en borgerafstemning næste gang. Det kan i princippet foregå, hvor som helst en lastbil kan komme frem med sceneudstyret, og hvor der selvfølgelig er strøm, siger Carsten Leidesdorff Skov.