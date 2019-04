Stor øvelse: Handelsskolen er udsat for et skoleskyderi

Allerede i sidste uge fortalte han i Dagbladet, at der ville være udrykning omkring Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern på grund af en øvelse i dag. Han ville dog ikke oplyse, hvad øvelsen går ud på før nu, da kollegerne ikke måtte kende til indholdet. De skal nemlig have testet deres mentale parathed.

- Vi har to politifolk til at spille gerningsmænd i et skoleskyderi, mens eleverne er figuranter, forklarer Allan Baltzer-Aaes, der er leder af dagens politiøvelse i Skolebyen.

Men vel at mærke ikke et rigtigt skoleskyderi.

Fokus efter Utøya

- Det almindelige politi er sædvanligvis det første beredskab, der er på stedet, hvis der sker noget, som eksempelvis et skoleskyderi. Vi skal være i stand til at gribe alle mulige scenarier an, uanset om det er en lærer, der går amok, en psykisk syg, en bandekonflikt eller et narkoopgør, der finder sted. Vi kan ikke bare vente på indsatsstyrken, fortæller Allan Baltzer-Aaes.

Politiets evne til at træde til, før specialstyrker eller lignende kan være tilstede, kom blandt andet i fokus efter Anders Behring Breiviks angreb på Utøya i Norge i 2011.

En af de ting, som politiet skal træne ved øvelsen i Skjern, er blandt andet samarbejdet med skolen, som i et tilfælde af et skoleskyderi er en ressource for politiet, fordi de har den lokale viden.

- Sammen skal vi arbejde på at finde den bedste løsning, fortæller Allan Baltzer-Aaes.

Dagens øvelse vil fortsætte til kl. 12.00, og vil så blive gentaget på torsdag med nye politifolk, hvorfor der også vil være udrykningskøretøjer i løbet af formiddagen.