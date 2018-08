Stauning: Klokken var ikke blevet mere end lidt over 01.00 natten til lørdag, da Torben Engholm mødte op på hos Stauning Whisky og lagde sig i kø som den første.

- Jeg havde håbet, at der ville være flere hyggelige mennesker, jeg kunne snakke med, men den næste kom først klokken tre, fortæller Torben Engholm, der var kørt helt fra Horsens for at sikre sig nogle af de specielle whisky-flasker, som blev sat til salg på whisky-festivalen.

Den ene flaske er en hyldest til Mogens Vesterby, der i tre år, fra 2009 og til 2011 var eneste ansatte på Stauning Whisky med den fornemme titel Master Destiller. Fadet, som whiskyen er tappet fra, blev fyldt med whisky til Mogens Vesterbys 60-års fødselsdag den 22. marts 2011 og alle gæsterne skrev deres navne på tønden. I 2011 tog det Mogens Vesterby en uge at producere de 200 liter råsprit, som har stået og trukket frem til 2018. Hver flaske er signeret af Mogens Vesterby. Der er godt 400 flasker Special Edition 1 - Master Destiller.

Den anden flaske er lavet i anledning af indvielsen af det nye destilleri og hedder Festival 2018. den markerer samtidig, at den tørverøgede whisky fra Stauning fremover vil hede Peat og ikke Peated. Der er cirka 360 SPECIAL EDITION 2 - FESTIVAL 2018.

- Jeg køber ikke whisky for at sætte dem ind i et skab, jeg køber Stauning Whisky for at drikke det sammen med gode venner, der også sætter pris på god whisky, fortæller Torben Engholm.

Da gæsterne kunne begynde at komme ind, var køen flere hundrede meter lang.