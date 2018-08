Stor interesse for ny brugs i Hemmet

Hemmet: Bestyrelsen i Hemmet Brugs havde håbet på 80 deltagere, da den onsdag aften havde indkaldt til informationsmøde om en helt ny bygning til brugsen.

- Vi havde for en sikkerheds skyld dækket op til 115, men der kom næsten 140 mennesker, så der er virkelig stor interesse for en ny butik, fortæller Lars Peter Brasen, formand for Hemmet Brugsforening.

Bestyrelsen mener ikke, at de nuværende bygninger er fremtidssikrede. Derfor skal den gamle brugs rives ned, og i stedet skal der bygges en helt ny butik ud til Tarm Landevej ved siden af Garant.

Planen er, at brugsen i Hemmet skal drives som en filial af Superbrugsen i Nr. Nebel, på samme måde som brugserne i Lyne, Tarm og Horne allerede bliver. Derfor var direktør Allan Knudsen fra Nr. Nebel Brugsforening inviteret til mødet for at fortælle om samarbejdet med de mindre brugser.

Den nye brugs får et salgsareal på 450 kvadratmeter. Investeringen bliver på omkring 12 millioner kroner. Finansieringen skal blandt andet ske med vindmøllepenge og penge fra Nr. Nebel Brugsforening.

- Vi har et håb om, at omsætningen i den nye brugs vil stige med mellem 30 og 50 procent, både fordi placeringen er meget bedre, og fordi vareudbuddet bliver meget større, blandt andet indenfor slagter og delikatesse, så folk kan købe flere ting i Hemmet, påpeger Lars Peter Brasen.

Det nuværende personale flytter med over i den nye brugs.

- Vi regner med, at den nye butik kan åbne engang i andet kvartal af 2019. Rent praktisk kan fusionen først ske engang i det nye år, men med den opbakning, der er, så kan vi godt gå i gang med byggeriet, inden fusionen bliver endelig vedtaget på vores generalforsamling i 2019. Under alle omstændigheder har vi jo bug for nye bygninger, siger formanden.

På informationsmødet blev der vist fotos fra den nye brugs i Sdr. Felding, der åbnede i lørdags. Butikken er lidt større end den planlagte butik i Hemmet, men indretningskonceptet vil være det samme.

På den gamle grund skal der laves et rekreativt område.