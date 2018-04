Stor interesse for at lære dansk i Borris og Faster

Kristian Ahle er blandt de landmænd, der bakker op om dansk-undervisning i Borris og Faster. Her ses han sammen med to af sine medarbejdere på Antoniegården, brødrene Liviu (t.v.) og Alexandru Grigore, der er fra Rumænien. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Omkring 65 personer dukkede op, da der blev afholdt møde for at afdække behovet for at tilbyde dansk-undervisning til primært østeuropæere, der arbejder i landbruget på Borris-egnen.

Borris: Det var med gode og dugfriske erfaringer fra Hvide Sande i skoletasken, at repræsentanter fra VUC Ringkøbing-Skjern og sprogcentret Lærdansk forleden havde inviteret til fyraftensmøde på Borris Skole. Målet var at få afklaret, om der også på den egn er behov for at kunne tilbyde dansk-undervisning i nærområdet - primært til de mange østeuropæere, der arbejder ved landbruget i småsamfund som Borris, Faster, Troldhede og Astrup. Og der ser ud til at være efterspørgsel. Ud af omkring 65 fremmødte afleverede 42 personer en oplysningsseddel, der blandt andet skal afklare hvilke niveauer, der i givet fald skal undervises på. - Alle landmænd virkede interesseret i en opkvalificering af de medarbejdere, der er udfordret på det danske sprog, siger forstander på VUC Ringkøbing-Skjern, Hanne Vestergaard, og tilføjer, at "det ser ud til, at der vil blive oprettet et hold til Lærdansk og et hold til VUC." Elever på et Lærdansk-hold starter stort set fra nul, mens VUC-eleverne har tillært sig noget af det danske sprog.

