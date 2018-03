Stor engelsk avis hylder Ringkøbing-Skjern: Tag dertil

Ringkøbing-Skjern: Det er langt fra hver dag, Danmark rammer linjerne i de store internationale aviser.

Sker det, går omtalen sjældent længere ud end de største danske byer, men nu går Ringkøbing-Skjern og den jyske vestkyst imod strømmen.

Området har nemlig fanget interessen hos en af de store engelske aviser - selveste The Guardian, der har udarbejdet en liste over 20 anbefalinger til den bedste familieferie i Europa.

Her er vestkysten med, og steder som Ringkøbing Fjord, Skjern Enge og området omkring åen er nævnt.

Ringkøbing-Skjern får rampelys blandt tusindvis af læsere, og det glæder direktør for Ringkøbing-Fjord Turisme, Sebastian Schaper:

- Det er vi rigtig glade for. I forhold til den status, vi har omkring kyst og naturturisme, mener jeg, at det er naturligt. Medierne får øje på, at det er et spændende område, og der er mange ting at byde på. At vi omtales i The Guardian afspejler, at vi har et unikt produkt, mener Sebastian Schaper.