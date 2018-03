Stor donation til DGI skal gavne børn med ADHD

E-sport er til gavn for børn med ADHD. Nu har DGI Vestjylland fået en donation fra Nordea-fonden, så de har mulighed for at uddanne endnu flere instruktører.

- Det kommer til at få stor betydning for de børn med ADHD, der dyrker E-sport, at de får nogle instruktører som ved, hvordan de skal agere og instruere børn med særlige behov i computerspil, siger Andreea Oprea.

For at skabe de bedste rammer for børnene med særlige behov har foreningen i samarbejde med DGI Vestjylland igangsat et nyt initiativ. Helt konkret handler det om, at de skal uddanne flere E-sportsinstruktører, som kan håndtere børn med ADHD.

Koncentration, fokus og fællesskab

Hos Nordea-fonden så de store perspektiver i initiativet fra DGI Vestjylland. De var derfor ikke i tvivl, om de skulle støtte op om projektet:

- Vi er stolte over at kunne støtte dette initiativ, hvor vi kan hjælpe nogle børn med ADHD til at blive aktiveret og til at blive en del af et fællesskab, og vi glæder os til at følge med i udviklingen, siger filialdirektør for Nordea i Skjern, Simon Fejrskov Pedersen.

Til dagligt oplever Skjern Esportscenters instruktører Morten Holm og Thomas Juhl, hvordan E-sport påvirker børn med ADHD positivt:

- I skolen bliver de opfattet som urolige og højlydte, men hos os er de meget koncentreret, holder fokus og stiller krav til hinanden, siger Morten og bliver suppleret af Thomas:

- Vi oplever, også at de gennem E-sport finder et fællesskab, som de ikke finder andre steder. Det er med til at udvikle dem på flere parametre, siger han.