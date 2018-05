Stor donation gavner broen

Skjern: BROEN Ringkøbing-Skjern har mulighed for at hjælpe endnu flere unge, der ikke har økonomi til at gå til fritidsaktiviteter.

Tirsdag eftermiddag modtog foreningen nemlig en større donation fra Y´s Mens Club.

Beløbet på 10.000 kroner blev ikke overrakt i form af en check, men i stedet blev pengene sat ind på en konto i Sportigan i Skjern:

- Det gør det nemmere, da vi i forvejen køber udstyret til børnene i Sportigan. Fremover kan vi hæve fra kontoen, som er blevet oprettet, forklarer Ryan Larsen, der er formand i BROEN Ringkøbing-Skjern.

Og donationen får stor betydning, da foreningen allerede har hjulpet 29 unge i Ringkøbing-Skjern Kommune:

- Det betyder jo, at vi kan hjælpe endnu flere. Den seneste periode har været rolig i forhold til at hjælpe nye børn, men vi ved også, at når sommeren kommer, så får vi travlt igen, siger Ryan.