Stor bydelyst i Bork ved turistfiskeauktion med folketingets formand som auktionarius

Bork Havn: Priserne ville have fået en fiskehandler til at savle, men alle køberne var glade, da der søndag formiddag var turistfiskeauktion på havnen i Bork.

Fem fjordskubber til over 200 kroner, to kilo krabbekløer til 230 kroner, en lille plastikpose med havtaskefiletter til 160 kroner. Priserne røg helt i top, når danske og tyske turister overbød hinanden, godt hjulpet af den ivrige auktionarius Henrik Dam Kristensen, der har hjulpet salget på vej i 18 år.

Gennem tiderne har han haft mange titler med til Bork, hvor han har haft sommerhus siden 1993. EU-parlamentariker, flere forskellige minister- titler, almindelig folketingsmedlem og i år som Folketingets formand.

På trods af at manden har den næsthøjeste position i Danmark, er han en helt almindelig sommerhusgæst i Bork. Her er ingen PET-livvagter med høresnegle i ørerne.

- Det er jo nok kun i Danmark, at det kan lade sig gøre. For mig er det en del af sommeren at være auktionarius i Bork, og jeg har også nogle pligter på Vorbasse Marked. Det er dejlig afslappet her i Danmark, siger Henrik Dam Kristensen efter en lille times auktion, hvor han kan hvile stemmen.

På auktionen blev der blandt andet solgt skrubber, krabbekløer, torsk, søtunge, havtaskefiletter og ørreder. Det er Bork Fiskeriforening, der er arrangør og overskuddet går til havnens forskønnelse.

Publikum var en god blanding af danske og tyske gæster. De mest købelystne stod forrest. Alle bud startede på 50 kroner og så steg de ti kroner ad gangen, mens auktionarius hævet op på et podium pegede budholderne ud. Henrik Dam Kristensen var god til at få folk til at byde over hinanden, mens han sagde budene på en blanding af dansk, tysk og engelsk.

- Zwei kilo Krabenkrallen, fünfzig kronen, byder nogen 60, 60 der, 70, 80, achtzig, hurtigsnakker Henrik Dam Kristensen, mens han peger de enkelte ud.