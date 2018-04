Stor brøler: Lokal sangerinde fik aflyst store koncerter ved en fejl

I april skulle det danske band Off Bloom med lokale Mette Kathrine Mortensen i spidsen have været på skandinavisk turné, men en fejl i planlægningen har nu gjort, at store dele af turnéen er aflyst ved en fejl.

Ringkøbing-Skjern: "Der er sket noget helt fucked. I morges, da vi vågner, finder vi ud af, at vores koncerter i København og Århus er blevet aflyst."

Sådan indleder det danske band Off Bloom en besked til sine mange fans på Facebook, der havde glædet sig til at opleve bandet på en skandinavisk turné i april.

Bandmedlemmerne kunne dog pludselig som beskrevet stå op til, at en stor del af den er blevet aflyst.

Turnéen skulle have bragt Off Bloom forbi byer som, Stockholm, Oslo, Århus og København. En spændende tilbagevenden til dansk grund for bandet, der for alvor er begyndt at få luft under vingerne i det store udland.

Nu skal der dog i stedet arbejdes på alternative løsninger for Off Bloom, der har Ringkøbing-sangeren Mette Kathrine Mortensen i front.