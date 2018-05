Stor åbningsfestival hos Stauning Whisky

Stauning: Egentlig havde folkene bag Stauning Whisky regnet med, at der kun skulle inviteres leverandører og forretningsforbindelser, når det nye destilleri stod klar til brug.

- Rigtig mange mennesker overbeviste mig dog om, at vi skulle holde noget meget større, for rigtig mange lokale har jo fulgt med i byggeriet af vores nye destilleri og vil gerne ind for at se det, forklarer direktør Alex Munch fra Stauning Whisky.

Han var derfor ind for at se på sit marketingsbudget, hvor der ikke rigtig var penge til et stort arrangement.

- En aften så jeg på Facebook, at sangerinden Pernille Rosendahl skulle på turné til sommer. Jeg ved, at hun godt kan lide whisky, så jeg skrev, lidt for sjov, om hun ikke kunne tænke sig at komme til Stauning og synge i forbindelse med vores åbning. Hun skrev hurtigt tilbage, at kun godt kan lide Stauning Whisky og gerne ville komme, hvis det kunne lade sig gøre. Så jeg fik en aftale i stand med hendes maneger, fortæller Alex Munch.

Der vil der den 25. august være Stauning Whisky Musikfestival.

Nu er det jo ikke normalt, at der skal betales entré til en åbning, så derfor har Stauning Whisky lavet en festival, hvor rundvisninger i det nye destilleri kun er en del af programmet.

- Vi har lavet en stor scene, hvor Pernille Rosendahl spiller, og der kommer også andre bands, blandt andre Under bøgen og Ligefrem Lykkelig. Vi laver også et jazztelt, hvor Kresten Osgood Trio spiller, det samme gør Flying Jazzman. Der kommer også nogle madboder, hvor lokale spisesteder sælger lækre ting og sager, nogle med ingredienser fra Stauning Whisky. Der kommer også lokale bryggerier og sælger deres gode øl, siger Alex Munch.

Desuden vil der være en flot cocktail-bar, The Embassy.

Det vil koste 100 kroner at komme ind til arrangementet, 200 kroner hvis man også vil have whiskysmagsprøver.

- Hvis festivalen giver overskud, så går det til lokale aktiviteter i Stauning, for eksempel jazzfestivalen. Kommer der mange mennesker, så vil vi da overveje at gøre festivalen til en årlig tradition, eventuel med andre danske destillerier, siger Alex Munch.

Der kan allerede nu købes billetter via Stauning Whiskys webshop.