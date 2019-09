Ringkøbing-Skjern: Der er rift om pladserne til at lære, hvordan man som borger på en lille mobilfilm kan fortælle om det gode liv i lokalområderne i Naturens Rige.

Der er således nu allerede overtegnet og venteliste til et kursusforløb, der i et samarbejde mellem Frivillig Vest og kommunens profilerings- og bosætningssekretariat starter torsdag 12. september på Innovest i Skjern. Der fortsættes med en anden del 2. oktober.

På kurset vil Inger Bech, Borris, som er ekspert i at lave mobilfilm, dele ud af sine erfaringer og komme med tips og tricks til at finde de gode historier og bruge dem til at gøre et arrangement eller lokalområdet kendt vidt og bredt. Der bliver også mulighed for at øve sig i at filme i praksis.