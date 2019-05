Stolte borgere i Ringkøbing-Skjern

Borgerpanelundersøgelse viser, at 58 procent af de adspurgte er stolte over at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing-Skjern: De skammer sig ikke over noget, borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. I en undersøgelse svarer næsten seks ud af ti, at de er stolte over at bo i kommunen. Det er borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune, der består af cirka 2000 borgere over 18 år, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens knap 57.000 borgere, der har svaret. I alt blev 1964 borgerne bedt om at byde ind med deres holdning til en række emner inden for profilering og bosætning. 1571 svarede, hvilket giver en svarprocent på 80. Heraf svarede kun én procent, at de "slet ikke" er stolte over at bo i kommunen, mens fire procent svarede, at de "i mindre grad" er stolte over at bo i kommunen. 47 procent svarede, at de "i høj grad" er stolte, mens 11 procent, at de "i meget høj grad" er stolte. 32 procent har svaret, at de "i nogen grad" er stolte af at bo i kommunen.

Bosætnings-ambassadører - I praksis kan vi se af undersøgelsen, at borgere, der er stolte af at være borger i Ringkøbing-Skjern Kommune også er mere tilbøjelige til at anbefale andre at flytte til kommunen, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, i en pressemeddelelse. Borgerpanelundersøgelsen viser nemlig, at 54 procent har anbefalet venner, familie eller kollegaer at flytte til kommunen. Blandt udsagnene lyder: "Vi har nærvær, godt naboskab og godt sammenhold i lokalområdet" og "Jeg tror, at vores område er et af de steder, hvor man stoler mest på hinanden". - Borgerpanelundersøgelsen bekræfter for os, at der er et stort potentiale i at bruge borgerne som ambassadører for promovering af kommunen og for øget bosætning. Og det er egentlig logisk nok; borgerne kender hverdagen i kommunen bedst - og har derfor en meget høj troværdighed hos deres familie, venner og kollegaer, når de anbefaler Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at bo, siger Søren Elbæk.