Stolt René Rasmussen: Landsholdet har altid været en drengedrøm

Skjern-profilen René Rasmussen, der er født i Rækker Mølle, er blevet udtaget til A-landsholdet for første gang i karrieren. Det samme er holdkammeraten Emil Nielsen, der også var i bruttotruppen til EM i januar.

Skjern: Mandag formiddag satte håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen navn på de 18 spillere, der i begyndelsen af april skal repræsentere Danmark ved Golden League-stævnet i Norge i perioden 2.-8. april.

På listen er blandt andet to spillere fra Skjern Håndbold i form af målmand Emil Nielsen og højrefløjen René Rasmussen. De to spillere fandt gennem lykønskninger fra holdkammeraterne, at de var udtaget, ligesom René Rasmussens kæreste også ringede til ham.

- Min kæreste ringede og var noget forundret over, at jeg ikke havde fortalt noget. Men jeg var lige så overrasket som hende, siger Skjern-fløjen.

Emil Nielsen var også i bruttotruppen til EM i januar, men for René Rasmussen er det første gang, at han er udtaget til A-landsholdet. Det kom derfor som en overraskelse for den hurtige højrefløj.

- Det er helt vildt, og noget jeg slet ikke havde set komme. Det bliver en fed oplevelse, og så handler det om at gribe chancen, siger den nyudnævnte landsholdsfløj.