Vostrup: Et fritidshus er blevet bestjålet for seks stole mellem lørdag eftermiddag og mandag eftermiddag. Det drejer sig som et hus på Skavenvej, hvor gerningsmanden skaffede sig adgang ved at smadre en nøgleboks og derefter låse sig ind. Fra fritidshuset stjal tyven seks stole i mørkt træ - muligvis er der tale om Børge Mogensen-stole.