Støvfrie frimærker starter ny sæson

Tarm: Frimærkeklubben Støv-fri starter nu et nyt frimærkeår. Det sker mandag 27. august kl. 19.30 i Seniorgården i Tarm. Efteråret byder bl.a. på to foredrag; 24. september er det Verner Nielsen fra Vejle, der vil holde foredrag om Tjekkoslovakiet med titlen "Følgerne af Europas svigt af Tjekkoslovakiet fra 1938-48. En Pentalogi".

Den 22. oktober vil Ivan Refsgaard Jensen fra Horsens holde foredrag om "Danmarks første konge på mærkerne (Chr. IX)". Under begge foredrag vil der blive vist frimærker med kongen.

I løbet af efteråret holdes to arrangementer, som specielt er for samlere af oversøiske områder, temaer eller motiver. Her vil der også være deltagere fra Støv-fris naboklubber i Holstebro, Grindsted, Esbjerg og Ringkøbing, som skiftes til at fortælle om deres samlerområder.

19. september vil Viggo Schjerning fra Esbjerg fortælle om Tunesien, og 31. oktober vil Peter Molberg fra Esbjerg fortælle om Spanske folkedragter og byvåben.

I november er der byttedag, hvor der igen vil være mulighed for at møde Det Gamle Postkontor fra Holstebro samt en række frimærkehandlere fra hele Jylland.

Støv-fri har 50 medlemmer.