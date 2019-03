Støtteforening for udsatte voksne har fundet formlen: Aktiviteter kræver opfølgning og koordinering

Foreningen Å-Center Syds Venner vil hjælpe voksne med handicaps til at få mere indhold i hverdagen, og på det første halvandet år har de frivillige gjort sig gode erfaringer.

Skjern/Tarm: Voksne med fysiske eller psykiske handicap skal have flere oplevelser i hverdagen, og de skal føle, at de kan bruge deres evner. Med den kongstanke skabte Preben Holm og flere andre frivillige i 2017 støtteforeningen Å-Center Syds Venner. Foreningens omtrent 10 frivillige har siden da påtaget sig at arrangere nogle af de aktiviteter, der ikke er lønnet personale til at stable på benene. Å-Center Syd tæller alt fra bosteder til beskyttede værksteder for mennesker med handicap, og mængden af arrangementer på Å-Centrets egne adresser såsom fastelavn eller julefest fejlede ikke noget. Omvendt syntes den nye støtteforening, at brugerne af Å-Center Syd godt kunne bruge flere aktiviteter ud af huset. - Vi vil gerne give brugerne et ekstra pift i hverdagen, og vi vil også gerne sætte deres ressourcer i spil, siger Preben Holm.

Brugerne bliver stolte af at bidrage I det første halvandet år har den frivillige venskabsforening blandt andet haft 75 brugere med til Champions League-håndbold, og søndag skal der så 100 afsted igen, når Skjern Håndbold møder Celje. Samtidig har det været vigtigt for støtteforeningen, at brugerne rent faktisk også selv har kunnet bidrage med noget. Det kom især til udtryk, da brugerne var frivillige hjælpere til klovneløbet i Skjern. Her uddelte de røde næser og vand til løberne. - Vi har meget fokus på, at når vi har aktivitetsdage, så kan brugerne også bidrage, ikke bare med at deltage, men også med at arrangere eller stå for noget af aktiviteten. Jeg synes, det vigtigste er, at de får noget anerkendelse. De udtrykker jo også en stolthed ved at være med til sådan noget, siger Preben Holm.

Meget at koordinere Formanden føler, at støtteforeningen nu er ved at have fundet formlen for, hvordan man bedst muligt får brugerne med til arrangementer. For det er ikke nok bare at sætte et opslag op i hos Å-Center Syds bygninger. Man skal også koordinere med personalet, hvordan transport og spisetider kan passes ind. - Vi har opdaget, at processen med at få tilmeldinger kræver mere opfølgning. Det skal koordineres med ansatte, så de også kan huske brugerne på, at vi i støtteforeningen har de forskellige aktiviteter. Nu begynder vi at have mere fokus på, at det, vi sætter i søen, ikke bare er noget, vi er kommet i tanke om, men at det også er noget, vi har koordineret med ledelsen på Å-Center Syd, siger Preben Holm.

Håber på sansehave og musiktelt Støtteforeningen oplever, at tillidsbåndet mellem de frivillige og brugerne er blevet styrket, og at det derfor nu for alvor er muligt at lave aktiviteter for brugerne. Om det så er aktiviteter som et cykelsponsorløb for at rejse penge til en handicapvenlig cykel, eller det er helt små aktiviteter som dåsekast. - Når vi laver små aktiviteter såsom dåsekast og giver nogle små præmier, er brugernes glæde så stor, at man også selv bliver ramt af glæde, siger Preben Holm. Fremtidsplanerne byder derfor på flere aktiviteter. I kalenderen er blandt andet en aktivitetsdag sammen med efterskoleelever, mens støtteforeningen også har sået frøet til tanken om en åben sansehave for brugerne på aktivitetstilbuddet Skovbrynet samt kommet med idéen til et musiktelt, hvor mennesker med handicap kan spille på Ringkøbing Fjord Jazz Festival.