Hvis man som ejer af et bevaringsværdigt hus i Ringkøbing-Skjern ønsker at forny huset, er der penge at hente i puljen til bygningsforbedring. Eneste krav er, at huset er erklæret bevaringsværdigt, og at renoveringsprojektet koster mere end 100.000 kroner.

- Man kan ikke få støtte til almindeligt vedligehold. Maling giver vi ingenting til, men ting som omfugning, et nyt tag og større reparationer kan man få støtte til. Du kan også få isolering under taget, der er en del af tagkonstruktionen, men ikke til isolering af væggene, siger arkitekt ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Ann Holm Nielsen.

- Hvis man vil udskifte vinduer i sit bevaringsværdige hus, ser vi på husets originale byggestil og anbefaler de vinduer, der vil passe til huset. Det kunne være et hus med sprossede vinduer, som skal udføres i træ i stedet for plastik. Det er for at honorere den rigtige løsning, som ofte også er den dyrere løsning, siger arkitekt ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Ann Holm Nielsen.

For at få del i pengesummen, som vil blive delt ud til projekter med renovering af bevaringsværdige huse i hele kommunen, skal projektet beløbe sig til mindst 100.000 kroner.

- Et hus vurderes ud fra følgende fem kriterier: Arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi (Ej klimamæssigt), originalitet i husets udtryk og tilstanden.- Støtten gælder kun bevaringsværdige huse. Hvis huset er bygget før 1960 i en byggestil, der fremstår originalt - for eksempel i byggestilen Funkis, klassicismen, Bedre Byggestil eller et gammelt bindingsværkshus - kan husejeren bede kommunens arkitekt vurdere om og i hvilken grad, ejendommen er bevaringsværdig. - Støtten kan tildeles, når der sker væsentlig renovering af ejendommens klimaskærme (dvs. ydervægge, vinduer, tag, hoveddør og så videre). - De samlede udgifter til renovering skal overstige 100.000 kroner. Betingelsen kan dog fraviges, hvis udvalget vil tilgodese løsninger, der har særlig betydning for bygningens helhedsindtryk. Det kan eksempelvis være en ny hoveddør. - Til fredede bygninger og bygninger med en bevaringsværdi på 1 til 4 - skalaen går fra 1 til 9 - kan udvalget yde støtte til højst 75 procent af de samlede støtteberettigede udgifter. - Til bygninger med en bevaringsværdi på 5 til 9, kan udvalget yde støtte til højest 50 procent af de samlede støtteberettigede udgifter. Det samme gælder for bygninger, hvor der ikke er foretaget en registrering - Ringkøbing-Skjern Kommune har i øjeblikket 1.561.900 til rådighed for renoveringsprojekter af bevaringsværdige huse. Ubrugte midler bliver overført til næste års ansøgningsrunder. Kilder: Bolius.dk og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tilbuddet gælder hele kommunen

Bygningsforbedringsudvalget åbner tre gange om året op for ansøgninger, og 28. september er sidste frist for i år. Når husejere ikke at sende en ansøgning i år, er der mulighed igen i 2019 - første gang er i det tidlige forår.

Der er pæn interesse for at få del i puljen, men gennem årene har det primært været ansøgninger fra ejere af bevaringsværdige huse i Ringkøbing, og det vil kommunen gerne have ændret på.

- Vi prøver ihærdigt at få flere til at søge. Vi får stort set altid ansøgninger fra Ringkøbing, men det er, som om budskabet aldrig når længere ud end bygrænsen. Derfor vil jeg gerne pointere, at vi gerne vil have støtten ud til hele kommunen, siger Ann Holm Nielsen.