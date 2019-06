Største danske 100 kilometer løb til dato: Ringkøbing Fjord Rundt sætter rekord

Det er blevet populært at løbe Ringkøbing Fjord rundt. Alt tyder på, at årets ultraløb 24. august bliver det største danske 100 kilometer løb til dato.

De fleste ultraløb foregår på en rundbane af begrænset længde, men Ringkøbing Fjord Rundt passerer ikke samme punkt to gange, undtagen i forbindelse med prologen i Ringkøbing by, der passerer startområdet ved Vesterhavshallen to gange, inden turen for alvor begynder.

- Set her fra løbskontoret går det ganske godt med tilmeldingen til ultraløbet. Der er godt 50 procent flere tilmeldte end på samme tid sidste år. Især 100 kilometer distancen er meget populær, og tilslutningen tegner til, at vi overgår sidste års rekord som største danske 100 kilometer løb til dato, siger han.

Seks nationer

Løbet er blevet kendt, ikke bare i Danmark men også i udlandet; løbere fra seks nationer er indtil videre på startlisten.

- Om vi når op på de 10 deltagende nationer fra sidste år, må tiden vise, men det tror jeg nu nok, vi gør. Med løbere så langt væk fra som Canada ser det ud til, at Vestjylland for alvor er kommet på ultraløbernes verdenskort, siger Thomas Lønbæk.

Om årsagen til succesen siger han:

- Jeg tror, at trods et yderst begrænset marketingbudget er det, som tiltrækker så mange ultraløbere, at det rygtes i løbermiljøerne, herhjemme og i udlandet, at vi lavede nogle gode løb i 2017 og 2018, og at den vestjyske natur er værd at rejse langt efter.

Lige nu er 56 skrevet på til at løbe 100 kilometerruten. Den nye, kortere ultraløbsrute på 60 kilometer, der starter i Bork Havn, har foreløbig seks tilmeldte, mens der er fire på maratondistancen og 18 på halvmaraton. Alt i alt er 82 tilmeldt, men Thomas Lønbæk regner med, at der kommer flere, efterhånden som løbsdagen nærmer sig.

I øvrigt har mange af hjælperne fra de foregående år sagt ja til at medvirke igen i år.

- Ved hallen og i nogle af de travle depoter kan der dog sagtens bruges en ekstra hånd, så hvis nogen har lyst, så skal de bare melde sig, siger Thomas Lønbæk.