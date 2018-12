Større julegaver: Vestjyske ledere fik mest i lønningsposen

Lønstigningen er højere end i nogen anden landsdel og et godt stykke over den gennemsnitlige stigning på landsplan, der var på 2,9 procent i perioden.

I nederste halvdel

- Det har været et rigtig godt år for lederne i det midt- og vestjyske område. De lokale virksomheder klarer sig generelt godt, og lederne bliver belønnet for deres vigtige rolle i forhold til at skabe de gode resultater, fortsætter han.

Bjarne Kragh Jensen peger dog også på, at landsdelen længe har haltet efter udviklingen andre steder i landet, og det gennemsnitlige lønniveau ligger fortsat en del under landsgennemsnittet.

- Året før lå vores lønstigning under landsgennemsnittet, og vi var en af de landsdele, hvor ledernes løn var steget mindst, så man kan sige, at de lokale ledere trængte til et lønhop, siger han.

Kigger man på, hvad en gennemsnitlig leder får i lønningsposen hver måned, står der 54.073 kroner på en vestjydes check.

Gennemsnittet for hele landet er 57.920 kroner, og bedst lønnet er selvfølgelig københavnerne med 63.692 kroner og nord- og østsjællænderne med 58.686 kroner.

Fem landsdele ligger over Vestjylland, mens to ligger under, så vestjyske ledere har stadig et stykke vej for at opnå en bedre placering i statistikken.