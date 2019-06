Stjernespiller søger 300.000 kroner: Børn og unge skal opleve glæde og trivsel på banen

Bjarte Myrhol arbejder sammen med en anden spiller hos Skjern Håndbold, Bjarke Christensen, og i deres ansøgning hedder det blandt andet, at træningskonceptet har til formål at give børn og unge i alderen seks til 16 år lige muligheder for at opleve mestring, glæde og trivsel på håndboldbanen.

Den 37-årige håndboldstjerne har derfor sendt en ansøgning, der tirsdag eftermiddag bliver behandlet i kultur- og fritidsudvalget. Der søges om et kommunalt tilskud på 300.000 kroner til et tre-årigt projekt til implementering af Learn Handball.

Tips og tricks fra de store

Learn Handball er bygget op som et digitalt værktøj, der gør det muligt for trænere på alle niveauer at gå på banen med træningsprogrammer, -øvelser og -planer, som er tilpasset forskellige aldersklasser og forskellige niveauer. På en app - som er nem at gå til på en mobiltelefon eller i iPad - bliver øvelserne beskrevet i tekst og visualiseret i små videosekvenser.

Der ud over deler en række internationale elitespillere deres tips og tricks på Learn Handball.

Erfaringerne med konceptet i Norge viser blandt andet, at uerfarne trænere - eksempelvis forældre - føler sig bedre tilpas med at stå for træningen med Learn Handball at støtte sig til, og ligeledes er der målbare resultater i forhold til antallet af børne- og ungdomsspillere, som fastholdes i sporten.

Administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune og formanden for kultur- og fritidsudvalget, Erik Viborg (V), har haft drøftelser med Bjarte Myrhol og Bjarke Christensen om at indgå i et muligt partnerskab omkring Learn Handball.

Bliver det til virkelighed, vil det være det første sted i Danmark, hvor konceptet prøves af.