Stjålne gaver for en halv million skal hjem til jul

- Det er omfattende. Et forsigtigt slag på tasken er, at der er for mindst en halv millioner kroner, fortæller efterforskningsleder Poul Fink, der er vicepolitikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Kontor efter kontor på politistationen i Holstebro er fyldt op med de mange tyvekoster, som blev fundet under ransagningen af de to feriehuse, som litauerne boede i i Familiepark West.

Vicepolitikommissæren vil derfor slet ikke undre sig, hvis tallet når op på over en million, før betjentene får et endeligt overblik.

Gaver skal under træet

- Vi har mellem 200 og 300 smykker, som vi skal have placeret. Efter nytår bliver der lagt billeder af smykker og sølvtøj på politiets hjemmeside, så man behøver ikke at ringe for at spørge om det, siger Poul Fink.

Tyvene har stjålet mange julegaver, og det er dem, politiet i første omgang forsøger at finde de rette ejermænd til, så gaverne kan nå at komme under juletræerne.

Det drejer blandt andet om klapvogne, racerbiler, dukker, strygejern, håndklæder, sko, parfumer, PlayStations og nyindkøbt håndværktøj.

Poul Fink opfordrer derfor folk, som har fået stjålet julegaver, til at kontakte politiet og eventuelt få en aftale om at se tyvekosterne igennem. Han tilføjer i øvrigt, at der ikke er fundet brugt håndværktøj blandt tyvekosterne.