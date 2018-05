Stigende medlemstal: Esportscenteret har store ambitioner

Esportscenteret i Skjern Kulturcenter er et tilbud til foreninger i kommunen, som gerne vil give deres medlemmer mulighed for at spille Counter Strike eller League Of Legends. Foto: Jørgen Kirk

Morten Holm fra Esportscenteret i Skjern kan ikke få armene ned over den tilgang, der har været på E-sport siden september sidste år.

Skjern: "Vi er blevet ramt af et par afbud i aften". Den sætning har instruktør i Esportscenteret i Skjern Morten Holm ikke brugt mange gange det seneste år. Siden der i slutningen af september blev oprettet et tilbud om e-Sport i Skjern Kultur, er medlemstallet kun gået en vej, og det er op ad. Den store tilgang overrasker Morten Holm, som tilbage i september var noget usikker på, hvor mange der ville gøre brug af tilbuddet: - Vi fik jo 40 medlemmer, da vi åbnede. Det vil sige, at vi allerede der havde halvdelen af pladserne besat. Det var virkelig over forventning, forklarer instruktøren, der selv har spillet e-Sport på højt niveau.

Det hele er stadig nyt for os, så i starten tilbyder vi kun de to spil. Med tiden kan vi måske udvide med andre spil, men det ligger ude i fremtiden. Morten Holm, instruktør Esportscenter i Skjern.

Esportscenteret i Skjern Esportscenteret i Skjern har eksisteret siden slutningen af september sidste år.Esportscenteret er blevet til med støtte fra Skjern Bank, Hansen & Larsen, Ildsjælehuset og DGI Vestjylland.



Det er et tilbud til lokale foreninger, som kan komme og afprøve, om Esport er noget for deres forening. På nuværende tidspunkt gør Tarm Badmintonklub, Skjern GF og Højmark Gymnasikforening brug af tilbuddet.



Børnene har mulighed for at spiller Counter Strike og League Of Legends, og særligt Counter Strike er populært.



Ved åbningen tilbage i september fik Esportscenteret 40 medlemmer, men i januar var alle 75 pladser besat. Nu overvejer centeret at udvide.



Til sommer bliver der afholdt Esport camp 4.-5. august.

Tilbud til foreninger Langsomt bliver computerne besat af unge drenge, der er klar til halvanden times træning. Trods enkelte afbud er der stadig mulighed for at lære nye taktikker og prøve det af i praksis. Morten Holm underviser to hold om ugen, mens fire andre instruktører står for de andre hold: - Vi er fem instruktører, og det er nødvendigt. Vi har alle været på et kursus, så vi kan undervise, og i dag har vi jo to hold om dagen fra mandag til torsdag. Det er selvfølgelig super dejligt, siger han. Esportscenteret i Skjern Kulturcenter er et tilbud til foreninger i kommunen, som gerne vil give deres medlemmer mulighed for at spille Counter Strike eller League Of Legends: - Det hele er stadig nyt for os, så i starten tilbyder vi kun de to spil. Med tiden kan vi måske udvide med andre spil, men det ligger ude i fremtiden, siger han.

God læring Onsdagens tidlige hold starter med lidt opvarmning, hvor de fremmødte bliver inddelt på to hold og skal forsøge at vinde flest runder. Mads Vendelbo er en af dem, som har været med siden september sidste år. For ham giver det mere mening at træne i Esportscenteret end hjemme på værelset: - Her sidder man fysisk og spiller sammen med andre. Vi får også god træning, og man kan se forbedringer over tid. Det sætter jeg stor pris på, siger han. Også Johannes Riis er til stede onsdag eftermiddag. Han har kun været tilmeldt et par måneder, men han nyder også godt af sammenspillet med de andre: - Det er dejligt at have en, der kan undervise os i taktikker. Det er med til at gøre en bedre, og så er det sjovt at spille med andre, siger han. Netop fællesskabet er noget, Morten Holm også har fokus på: - De bliver jo en del af et fællesskab, fordi de spiller med andre som har samme interesse. Det betyder også meget, siger han.