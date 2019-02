Lyne: Søndag 24. februar inviterer Lyne Vennekreds og Lyne Menighedsråd til koncert i Lyne Kirke med Stig Rossen på plakaten. Hele to gange samme dag optræder Rossen for en fyldt Lyne Kirke, hvilket vil sige, at i alt 320 tilhørere ventes at købe billet.

- Det satser vi da i hvert fald på. Den første koncert klokken 16 er for længst udsolgt, og vi har kun få billetter tilbage til koncerten klokken 19. Så mon ikke vi også denne gang kan melde udsolgt, spår Søren Nielsen fra Lyne Vennekreds i en pressemeddelelse.

Det er tredje gang, at vennekredsen og menighedsrådet i samarbejde arrangerer "nytårskoncert" i Lyne Kirke, og de to foregående koncerter i 2015 og 2017 var hurtigt udsolgte. I 2015 stod trompetisten Per Nielsen på plakaten, og da der lynhurtigt var udsolgt til koncerten, hyrede arrangørerne ham til endnu en koncert et par dage efter - også denne koncert var udsolgt. I 2017 gæstede sangeren og skuespilleren Kurt Ravn Lyne Kirke med en enkelt og udsolgt koncert.

Til at akkompagnere Stig Rossen er valget faldet på pianisten Carl Ulrik Munk-Andersen, der også akkompagnerede både Per Nielsen og Kurt Ravn.