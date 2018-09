Stenbäcken forlænger frem til 2021

Skjern: - Det er lettere at præstere godt på banen, når man har det godt uden for banen.

Jonathan Stenbäcken har egentlig ganske let ved at forklare, hvorfor han netop har forlænget sin kontrakt med Skjern Håndbold i to år frem til sommeren 2021.

Jonathan Stenbäcken var en vigtig brik i sidste sæsons triumfer med dansk mesterskab og kvartfinale i Champions League. Den 1,95 meter høje og 105 kilo tunge forsvarsspecialist satte virkelig sit præg på Skjerns midterforsvar, lige som han har en stor rolle i angrebsspillet, når Skjern er i overtal.

De mange fine præstationer gav ikke uventet en del henvendelser fra andre klubber rundt omkring i Europa. Jonathan Stenbäckens meget kontante spillestil passer godt til Bundesligaen, hvor svenskeren da også har spillet i flere sæsoner for Füchse Berlin, MT Melsungen og TBV Lemgo.

- Det er da rigtigt, at min fysiske spillestil passer godt til Bundesligaen. Men det er sjovere at spille i Danmark. Her er niveauet og kvaliteten også høj, og så skal jeg bruge hjernen noget mere. Når jeg er med i angrebet i overtal men også andre gange, så skal jeg hele tiden vurdere, hvordan næste træk skal være, og den del af spillet er jeg meget glad for, fortæller den 30-årige bagspiller, der har spillet 47 kampe på det svenske A-landshold og 34 U- og 42 Y-landskampe.

Pengene er større i Bundesligaen. Ingen tvivl om det.

- Men penge betyder ikke alt. At blive i Skjern er den bedste helhedsløsning for min familie og mig. Vore to børn trives i børnehaven, min kone kan passe sine studier, og alt fungerer for os. Og det er altså lettere at præstere godt på banen, når alt det uden for banen også fungerer. Så er det lettere at tage på arbejde og gøre sit job. Vi trives i Skjern. Alt er i top. Vi nyder foreningslivet, og der er mange dejlige mennesker i og omkring klubben, der hele tiden er villige til at hjælpe, hvis bare der er det mindste, fortæller Jonathan Stenbäcken.

For trænerduoen Ole Nørgaard og Henrik Kronborg var det vigtigt at få aftalen på plads.

- Jonathan har været omdrejningspunktet i midterforsvaret og er et sikkert valg i vurderingsspillet i overtalssituationer. Med ro og omtanke har han derudover bidraget til at supplere på alle bagspilspositionerne, når det har været påkrævet. Jonathan løser kort fortalt mange opgaver på holdet, hvilket er en meget vigtig kompetence i et massivt kampprogram, hvor der løbende skal 'lukkes huller' af spillemæssig karakter, siger Ole Nørgaard.