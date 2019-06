Stemmetal fra valgstederne: Her fik partierne hug - og her fik de kanonvalg

Ringkøbing-Skjern: Kristian Andersen og Kristendemokraterne kan se på valgresultatet i Ringkøbing-Skjern med bittersødme. Partiet sugede stemmer til sig i en grad, der sjældent er set før, men forgæves, for partiet klarede hverken at komme over spærregrænsen på to procent eller at få et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds.

Hvis vi zoomer lidt nærmere ind på geografien og de 25 valgsteder i Vestjylland, kan man se, at det især gik godt for Kristendemokraterne i Rækker Mølle, Faster og Tarm.

I Rækker Mølle fik partiet hele 29,6 procent af stemmerne og var dermed tæt på at blive større end Venstre, der fik 29,9 procent af stemmerne på det valgsted.

I Faster og Tarm fik KD henholdsvis 25,8 og 24,5 procent af stemmerne.

Kristendemokraterne gik i øvrigt frem på alle 25 valgsteder i Ringkøbingkredsen i forhold til valget i 2015. Det samme gjorde Konservative, mens Radikale gik frem alle steder bortset fra Ølstrup, hvor man gik 0,1 procentpoint tilbage.