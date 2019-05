Stemmerummene i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver handicapvenlige

Ved Rofi-centret i Ringkøbing er der desuden et hæve-sænke-bord, som kan være en hjælp for kørestolsbrugere. Samme sted vil kommunen placere et CCTV, der kan gøre sedlen synlig på en skærm i stemmeboksen i stedet.

Brevstemme eller hjemmestemme

Hvis man ønsker at stemme ved et valgsted med hæve-sænke-bord og CCTV, skal man søge om det på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Alternativt kan man hente ansøgningen hos Borgerservice eller bestille den på 99 74 12 22. Sidste frist for ansøgning om flytning af valgsted er 16. maj for Europa-Parlamentsvalget og 28. maj for Folketingsvalget.

Borgere med sygdom eller manglende førlighed får mulighed for at brevstemme fra eget hjem. Her skal man hente en blanket på kommunens hjemmeside eller hos Borgerservice, som man også kan bestille blanketten fra telefonisk på 99 74 12 22. Blanketten returneres til borgerservice, hvorefter man får besked om, hvornår man får besøg af de tilforordnede.