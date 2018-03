Stemmer kan sikre lokale unge unik chance med Verdensholdet

Ringkøbing/Skjernegnens Juniorhold kan få chancen for at varme op for selveste DGI Verdensholdet, når der er show i Lemvig den 16. september.

Ringkøbing-Skjern: De fleste unge gymnaster har en drøm om at optræde i en stor hal foran et feststemt publikum.

En drøm, der måske kan blive til virkelighed for Ringkøbing/Skjernegnens Juniorhold, når kalenderen rammer 16. september 2018.

Her er juniorholdet nemlig blevet udtaget blandt tre øvrige finalister, der skal jagte stemmer i kampen for at få lov til at varme op for selveste DGI Verdensholdet, når holdet gæster Lemvig til et stort Take Off-show:

- Det vil være en kæmpe oplevelse for vores juniorhold. Verdensholdet er toppen af kransekagen, og det er dem, de unge ser op til. Mange lokale har en drøm om at nå dertil, og det her er en super god mulighed for at vise sig frem. Det vil være en kæmpe mulighed at få, siger Mette Stubkjær, kontaktperson for Ringkøbing/Skjernegnens Juniorhold.