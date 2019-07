Ringkøbing-Skjern: Det radikale folketingsmedlem Andreas Steenberg kommer også i fremtiden til at bruge masser af tid på at snakke asfalt og danskeres ret til at bo i Danmark med en udenlandske ægtefælle.

Han fortsætter nemlig som sit partis transport- og udlændingeordfører, og det er han meget tilfreds med.

- Jeg har fået de områder, jeg gerne ville, så det er jeg glad for, siger han.

På transportområdet skal der formentlig forhandles en stor aftale om infrastruktur på plads, og her skal der kæmpes for Midt- og Vestjylland, fastslår han.

- Infrastruktur betyder rigtigt meget for udviklingsmulighederne. Det har betydet meget for vores landsdel med de motorveje, der er kommet især til Herning, Silkeborg og Holstebro. Jeg vil kæmpe for, at vi får flere investeringer og dermed udviklingsmuligheder til vores landsdel i det kommende forlig, siger Andreas Steenberg.

Han har tidligere givet sin fulde opbakning til en 2+1-vej mellem Ringkøbing og Herning - en strækning socialdemokraterne har på sin meget lange ønskeliste. Målet bliver at den og andre tre-sporede veje kommer højt op på listen. Ifølge Steenberg får man nemlig rigtig meget vej for pengene og samtidig kan man sikre hurtig adgang til motorvejsnettet.