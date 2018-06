Steenberg: Glæder mig over teknisk undersøgelse

Ringkøbing-Skjern: Andreas Steenberg, der som radikalt medlem af energiudvalget deltog i forhandlingerne om højspændingsforbindelsen med energiministeren, glæder sig over, at de tekniske muligheder nu skal undersøges af eksterne eksperter.

Det sker, efter at Energinet har erklæret, at det ikke er teknisk muligt at jordlægge højspændingsforbindelsen som jordkabler på hele den 170 kilometer lange strækning fra Idomlund til den dansk-tyske grænse.

- Det undrer mig, at man i 2008 beslutter, at højspændingsledninger fremover skal jordlægges, og så siden finder ud af, at det ikke kan lade sig gøre. Hvad er der sket siden 2008? Derfor er jeg tilfreds med, at man nu lader eksterne undersøge det. Det skylder vi borgerne at undersøge, siger folketingsmedlem Andreas Steenberg.

Han er meget tilfreds med, at Skjern Å under alle omstændigheder bliver skånet for master og ledninger. El-forbindelsen vil blive kabellagt omkring og under Skjern Å.

- Når man har nationalparken som mærkesag, hvilket jeg har, ville være det være mærkeligt, hvis der skulle sættes master hen over, siger Steenberg.