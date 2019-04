Staunings brugsbygning blev opført som mejeri, men var alt for solid

STAUNING: Er den tidligere brugsbygning i Stauning nu også så stærk, at den er værd at renovere?

Hertil må svares et klart og rungende ja. Og det mest pudsige i den historie er, at bygningen faktisk har været alt for stærk tidligere, da det var mejeri. Så meget, at det var medvirkende til at mejeriet måtte lukke.

Stauning fik sit andelsmejeri i 1885, og efter anden verdenskrig var der mulighed for at få Marshall-hjælp til genopbygningen af Europa efter krigen. I Stauning trængte man til en ny mejeribygning, så i 1956-1957 blev der opført en mejeribygning på Kirkebyvej med hjælp fra Marshall-planen, og når man modtager penge, så følger der også et krav. I dette tilfælde, at byggeriet skulle være solidt og ordentligt, så der blev ikke sparet på noget.

Det kom dog til at ramme mejeriet som en boomerang. Projektet var så dyrt, at trods tilskuddet, kostede det for meget at afvikle på byggelånet, og der var kun andelshaverne til at betale det. Det betød så, at mejeriet ikke kunne give den bedste afregningspris, og konsekvensen var, at gårdene i Stauning droppede mælkeproduktionen. Efter cirka 15 år lukkede Stauning Andelsmejeri, og bygningen kom i stedet til at rumme brugsen.