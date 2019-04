Stauning vil have dagligvarebutik tilbage: Nu udbydes anparter i projektet

STAUNING: Harry Jensen i Stauning er en mand med mange titler. Landmand, politiker, jæger - og nu går han også dynekongen Lars Larsen i bedene.

- I bedste Lars Larsen-stil, så siger vi: Vi har et godt tilbud til Stauning og Dejbjerg. I kan blive medejere og få medindflydelse i Stauning Mejeri, lyder det fra Harry Jensen, der er en af køberne af den gamle brugsbygning i Stauning, som tidligere har været mejeri - deraf navnet på det nye selskab.

Derfor har Stauning Mejeri indkaldt til et stort borgermøde den 24. april klokken 19 i Stauning Sognegård, hvor anparterne bliver udbudt. Prisen for en anpart er 5000 kroner, og Harry Jensen er ganske optimistisk. Stauning har tidligere haft succes med meget andet, hvor borgerne har stået sammen om at gøre en indsats for fællesskabet, og det skal nok også lykkes denne gang, vurderer han. Med en andelskapital på en halv million kroner, en gave på 75.000 kroner, og et lån af Stauning-Dejbjerg Invest på 200.000 kroner, er det indtil videre lykkedes at købe bygningen og fået renoveret tre af de fem lejligheder ovenpå. Disse bliver lejet ud til markedspris, og håbet er, at huslejen fra disse skal holde huslejen nede for en kommende dagligvarebutik. Oveni forventer Stauning Mejeri at søge midler hjem til en renovering, og her står selskabet med et bedre udgangspunkt, når der er andelskapital i forvejen.

- Omfanget af renoveringen afgøres af, hvor meget vi får tegnet kapital for. Man kan vælge den skrabede, men man kan også vælge den helt store omgang, og det er det, vi går efter. For Stauning er det en historisk bygning, der både er flot og solid, og taget er tæt, forklarer Harry Jensen.

Han understreger, at der er tale om en investering for lokalområdet, for uden en butik bliver det meget svært at sælge husene.

- Bankerne giver jo intet i rente, så måske er der et bedre udbytte ved at investere i dette, siger Harry Jensen.