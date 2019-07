Staunings kommende købmand skal selv stille med egenkapital, for det giver incitament til at påtage sig et ansvar, mener bestyrelsen i Stauning Mejeri.

STAUNING: Springbrættet til at udleve din købmandsdrøm!

Sådan hedder det i det jobopslag, som Stauning Mejeri nu har ude, og som skal finde den fremtidige købmand til at drive dagligvarebutikken i Stauning, der bliver en del af Dagrofa-kæden Min Købmand. Går alt efter planen, regner bestyrelsen med at have en aftale på plads inden den første generalforsamling, som skal holdes i september. Den kommende købmand skal stille med en egenkapital på mellem 150.000 og 200.000 kroner.

- Vi tror, at når man selv har penge i det, vil man også selv føle et større ansvar for at drive butikken, og ideen er, at købmanden så selv får større del i det overskud, der kommer, siger Harry Jensen, der er formand for Stauning Mejeri.

Harry Jensen fortæller, at der allerede er flere interesserede, som der har henvendt sig om at blive købmand i Stauning. Desuden er der allerede mange, som har henvendt sig med ønsket om at komme til at arbejde i butikken. Disse navne kommer på en liste, og så får den kommende købmand den at arbejde videre med, når butikken skal etableres. Sideløbende er Stauning Mejeri, som har samlet over en million kroner ind, i gang med at søge fonde til renovering af bygningen.