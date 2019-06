Stauning glæder sig til nye byggegrunde: De skal nok blive solgt

Flere års ønske om nye byggegrunde i Stauning ser nu ud til at gå i opfyldelse, og det modtages med taknemmelighed i byen. Stauning har nemlig flere gode parametre for at tiltrække nybyggere.

STAUNING: Længe har de ventet, men nu ser det ud til at blive til noget.

Borgerne i Stauning har i flere år ønsket sig nogle nye byggegrunde, og nu har Ringkøbing-Skjern Kommune meldt ud, at der arbejdes på at lave en ny udstykning ved siden af Fjordparken.

Den nyhed modtages med glæde i Stauning, hvor Kjeld Andresen og Johnny Andersen har sagt ja til at være de lokale tovholdere på projektet.

- Jeg tror 1000 procent sikkert på, at de grunde nok skal blive solgt. De enkelte huller på Fjordparken er blevet lukket, og der har været snak om, hvor man så kan bygge. Det er et tilbud, vi bliver nødt til at have, og der skal nok være folk, der synes, at det kan være spændende at bygge i Stauning, siger Johnny Andersen, der er arkitekt.

Flere elementer gør Stauning interessant for nybyggere. Johnny Andersen peger på, at byen har en meget velfungerende skole, der tiltrækker en del elever fra Skjern, og efter at brugsen lukkede, er en ny købmandsbutik på vej til Stauning.

Så er der fjorden og miljøet omkring den, og tilmed er der landsbyens nærhed og overskuelighed, som kan være attraktiv. Fremskrivninger viser da også, at Stauning tiltrækker unge mennesker, så det er om at komme med på bølgen.

- I nogle landsbyer er det desværre blevet for sent at udstykke, men det er det ikke her, og vi ved, at trenden udvikler sig, når der kommer yderligere tilbud, forklarer Johnny Andersen, der er meget taknemmelig for, at kommunen kan se mulighederne i Stauning.