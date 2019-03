Stauning/London: I går blev de årlige World Whiskies Awards uddelt i London.

For Stauning Whisky var der en glædelig overraskelse. De fik prisen for verdens bedste "new make". Det betyder, at det smagte produktet er tappet lige efter destilleringen og kan derfor ikke kaldes whisky. Det kan det først, når det har lagt på tønde i tre år.

- Det er vi meget glade for. Det er altid godt, når noget starter med "verdens bedste", griner administrerende direktør, Lasse Vesterby.

- Det, der betyder rigtig meget for os, er, at det er en kategori, der dækker hele verden. Vi har tidligere vundet for Europa eksklusiv Skotland. Men det her gælder altså hele verden. Det er også et skulderklap for den måde, vi laver whisky på. Vores fokus er på at lave whisky som i gamle dage. Det kan være noget frygteligt bøvl, men det giver mening, når det, vi laver, ligger på et - vestjysk sagt - fornuftigt og behageligt niveau, siger han.