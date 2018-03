Stauning Whisky vil bygge lagerhaller - og får lokalplan

Yderligere byggeri hos spiritusproducenten har krævet en lokalplan, der tirsdag er vedtaget.

Stauning: Der er gang i byggeriet hos Stauning Whisky. Nye produktionsbygninger på 3.100 kvadratmeter er under opførelse, og dernæst skal der bygges en tapperibygning på 1.000 kvadratmeter. Og dér stopper det ikke. Stauning Whisky vil også bygge nye lagerhaller. - Vi vil gerne bygge nogle nye flotte lagerhaller og vælte de gamle svinestalde der står og forfalder. Det vil give et pænere indtryk hos turisterne, der besøger os. Og vil vi jo gerne have vores lager her, i stedet for at skulle køre ti eller tolv tønder til Skjern hver dag, siger direktør Lasse Vesterby. Hidtil har Stauning Whisky fået såkaldt landzonetilladelser til sine udvidelser, men til lagerbyggeriet rækker den mulighed ikke længere. Firmaet og kommunen har derfor været enige om, at der skulle laves en lokalplan for de i alt seks hektar med administrations-, produktions- og lagerbygninger samt et stykke ubebygget landbrugsjord.

By- eller landzone? Forløbet af lokalplanen har imidlertid ikke været uden komplikationer. Lokalplanen blev sendt i høring i december, og faktisk lagde den op til, at Stauning Whiskys areal skulle gå fra at være landzone til at være byzone. Ifølge planloven skal virksomheder placeres i i byzone i erhvervsområder ved byerne, hvor infrastrukturen er tilpasset behovet. Sagen er imidlertid endt med, at Stauning Whisky forbliver i landzone. To landmænd, som er nærmeste naboer til Stauning Whisky, er nemlig kommet med indsigelser til lokalplanen. Ejerne af landbrugene på Stauningvej nr. 30 og Stauningvej nr. 36 gør indsigelse mod, at lokalplanforslaget udlægger området til byzone, "hvilket vil medføre skærpede krav til nærliggende husdyrproduktioner om at overholde de vejledende grænser for lugt". Desuden vil byzonen også forhindre nabolandbrugene i at udvide.

Særlige betingelser Kommunen griber derfor til den revision af planloven, som blev gennemført i sommeren 2017. Den muliggør, at Stauning Whisky kan forblive i landzone, fordi firmaet opfylder nogle særlige betingelser. Kommunens forvaltning forklarer politikerne i teknik- og miljøudvalget: ... at det "nu i særlige tilfælde er muligt at planlægge for en udvidelse af fødevarevirksomheder med besøgsfaciliteter, der bidrager til et områdes turisme, hvis fødevarevirksomheden har eksisteret i mindst fem år og udspringer af en produktion knyttet til lokale råvarer fra landbruget". Forvaltningen forklarer endvidere: "Udvidelsen af Stauning Whisky udfylder disse betingelser, og udarbejdelse af et plangrundlag for Stauning Whiskys udvidelse tager derfor udgangspunkt i planlovens nye muligheder". Og i anden omgang vurderer kommunen så med udgangspunkt i Planloven, at lokalplanområdets status skal være landzone. Kommunen begrunder det med, at "der netop er tale om en fødevarevirksomhed, der er afhængig af en placering i det åbne land, og er udviklet med baggrund i nærområdets stedbundne kvaliteter. Forhold, der hænger naturligt sammen med brugen af landzone". På den måde bliver både landbrug og Stauning Whisky tilfredse: Stauning Whisky får grønt lys til udvidelsen, og de to landbrug rammes ikke af byzonens strammere miljøkrav.

Flere bekymringer De to landmænds bekymringer rækker dog videre. De frygter nemlig, at Stauning Whiskys besøgsfaciliteter vil blive kategoriseret som rekreativ eller blandet bolig og erhverv - og at landbrugene derfor bliver pålagt skærpede krav om at overholde de vejledende grænseværdier for støj-, lugt-, og luftgeneniveauet. Her vurderer kommunen, at besøgsfaciliteterne er en del af erhvervsformålet og ikke en særskilt rekreativ anvendelse. Områdets anvendelse vurderes samlet set som erhvervsformål, og derfor vil der ikke blive stillet krav til hverken landbrugene eller Stauning Whisky i forhold til lugt-, luft-, støv- og støjgrænser. For en sikkerheds skyld har kommunen sendt en forespørgsel til Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet for at få bekræftet sin vurdering. Kommunen har dog endnu ikke fået svar.