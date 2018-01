Stauning Whisky fik Erhvervsprisen 2017

Årets emne var "fødevarer", men det kunne lige så godt have været "passion", for lidenskab for produkterne gik igen hos alle fem kandidater til prisen, der for sjette gang uddeltes af Vestjysk Lederforum og Dagbladet.

- Stauning Whisky får Erhvervsprisen 2017, fordi virksomheden på enestående vis har formået at gøre sit varemærke kendt - ikke bare uden for kommunegrænsen men i hele verden. Og det i en grad, så man har kunnet tiltrække investeringer i den trecifrede millionklasse.

At prisen skulle tilfalde Stauning Whisky, begrundede formanden for Vestjysk Lederforum Carl Henrik Christiansen således:

Prisen blev fredag aften uddelt i forbindelse med Vestjysk Lederforums nytårskur, og den gik til en virksomhed, der har forstået at gøre passionen og nørderiet til en historie, der når langt ud over landets grænser:

Erhvervsprisen blev fredag den 5. januaur 2017 uddelt for sjette gang af Vestjysk Lederforum i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstværk. Kandidaterne i 2017 var Ejvinds Bageri, Hvide Sande, Hvide Sande Røgeri, Stauning Whisky, Slagter Kirkeby i Skjern og Funkisfood i Borris. Vestjysk Lederforum og Dagbladet valgte i 2017 at tage udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkepositioner ved valget af tema til årets erhvervspris. De fire væsentlige erhvervsmæssige styrkepositioner i kommune er fødevarer, turisme, produktionsindustri og energi - den grønne satsning. I 2017 fokuseredes der på fødevarer i bred forstand, og kandidater til prisen har kunnet være virksomheder inden for landbrug, fødevareproduktion og detailhandel.

"Det skal være sjovt"

Carl Henrik Christiansen pegede på, at ifølge Lasse Vesterby, direktør for Stauning Whisky, skal det, man laver, være "sjovt".

- Man kan måske synes, at det er galskab at ville gå skotterne i bedene i en disciplin, de har hundreder af års erfaring i, fortsatte han.

- Men Stauning Whisky er et godt eksempel på, hvordan det er muligt nærmest på bar mark at skabe noget unikt på baggrund af en god idé, opfindsomhed, dristighed, stædighed og passion.

- Noget unikt, som i år vokser til noget rigtigt stort, der endda tegner til at blive én af Vestjyllands store turistattraktioner.

- På den måde kan man sige, at Stauning Whisky på samme tid dækker hele to af kommunens fire styrkepositioner - nemlig fødevarer og turisme.

Lasse Vesterby fra Stauning Whisky var overordentlig glad for prisen.

- Jeg har desværre ikke smagsprøver med, sagde han til publikums jubel.

- Men jeg vil gerne sige en stor tak. Det er fantastisk at få en pris for en god whisky. Og det er helt fantastisk at få en pris for overhovedet at drive den virksomhed, vi har valgt at drive, fortsatte han.

Han havde mange roser til sine konkurrenter:

- Det er nogle rigtig gode historier, de har at fortælle. Jeg er fascineret og imponeret af den gejst og passion, der ligger bag de virksomheder.

- Jeg vil også gerne sige tak til lokalbefolkningen i området. Vi havde ikke stået her i dag, hvis ikke vi havde mødt al den interesse og opbakning bag det projekt, vi har i gang. Så tak både for prisen og opbakningen.

- Jeg håber, I har lyst til at besøge os, når vi slår dørene op, sluttede han.